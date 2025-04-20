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Американские конгрессмены прилетели в Сирию «на разведку»

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15:10 739

Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Кори Миллс и Марлин Штуцман посетили Сирию.

По сообщению израильских СМИ, они встретились с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе встречи обсуждался вопрос о снятии с Сирии и ее нового руководителя американских санкций. Речь шла также об Иране и израильских ударах по сирийской территории.

Конгрессмены также осмотрели пострадавшие в ходе военных действий районы Дамаска, встретились с представителями христианской общины. «Я не хочу, чтобы Сирия оказалась под китайским влиянием или вернулась под влияние России», – сказал Штуцман.

Сирийское агентство SANA сообщало накануне, что аш-Шараа принял в Народном дворце в Дамаске члена Палаты представителей Конгресса США Кори Миллса. По его информации, во встрече принял участие глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шайбани. Подробностей о прошедших переговорах агентство не привело.

Со своей стороны телеканал Syria TV сообщил со ссылкой на источники, что делегация конгрессменов прибыла в Дамаск 18 апреля. Визит Миллса и Марлина Штуцмана стал первым с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году.

Вашингтон сохраняет санкции, введенные против Сирии в период правления Башара Асада. В январе США ввели временные послабления для оказания гуманитарной помощи, но эффект от этих мер был ограниченным. В марте США передали новым сирийским властям перечень условий, при выполнении которых санкции частично могут быть сняты.

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