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«Не помню о таком решении»: Израиль опроверг готовность ударить по Ирану

15:26 562

Руководство Израиля не приняло окончательного решения об ударах по ядерным объектам Ирана. С такими словами в интервью британской газете The Daily Telegraph выступил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Ранее о готовности армии Израиля атаковать ядерные объекты Ирана писали со ссылкой на источники международные СМИ, в частности агентство Reuters и американская газета The New York Times. По их данным, США якобы отказались поддержать этот шаг Израиля.

«Я член военно-политического кабинета Израиля, участвую во всех встречах в узком кругу, и я не помню о таком решении, - сказал Саар. - Не думаю, что такое решение было принято. Но Израиль привержен цели не дать Ирану заполучить ядерное оружие. Если эту цель удастся достичь дипломатическим путем, то он приемлем».

19 апреля в Риме завершился второй раунд непрямых переговоров США и Ирана о ядерной программе Тегерана. Стороны договорились продолжить обсуждения 26 апреля. «Переговоры продвигаются хорошо», - сказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Саар призвал не доверять Тегерану: «Иран всегда насмехался над своими международными обязательствами. Не исключаю, что они попытаются добиться каких-либо частичных соглашений, чтобы избежать необходимого решения».

«Иран находится в положении относительной слабости. И это следует использовать для достижения цели, а не чтобы дать Ирану сбежать ради удобства. Не чтобы тратить время, пока обстоятельства не изменятся», - сказал глава МИД Израиля.

«Мы видели, как Иран помогает России во время войны в Украине оружием, беспилотниками и разведкой», - продолжил Саар, предупредив о «большой опасности», если позволить «самому экстремистскому режиму в мире иметь самое опасное оружие в мире».

«Ракеты Ирана сегодня способны достичь Европы», - напомнил глава МИД Израиля.

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