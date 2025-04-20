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Заканчивается война в Украине. Начинается другая

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Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
15:28 2933

В то время как в Украине объявили пасхальное перемирие, США нанесли удары по 50 целям хуситов в Йемене за одну ночь. Авиаудары были нанесены по постам хуситов в столице Сане, Ходейде и Амране.

Хуситов с воздуха не выбомбить – тезис, не требующий развернутых доказательств. Тем не менее американцы наносят по ним массированные бомбовые удары, что выглядит на первый взгляд парадоксальным. Судя по всему, готовится операция против хуситов на земле, но это тщательно скрывается.

Собственно, план победы над хуситами достаточно прост: достаточно отрезать их от порта Ходейда, главной транспортной артерии, через которую они получают помощь из Ирана, и они стремительно завянут, как цветок под палящим йеменским солнцем, поскольку производство ракет и беспилотников, собираемых ими в подземных бункерах, тут же встанет.

Что стоит за авиаударами Йемена? Безусловно, подготовка к наземной операции

Как тут могут помочь американские бомбардировки, неужели американские военные не могут понять их бесполезность? Они необучаемы и там не хватает умных голов? Да как бы не так. Все становится на свои места, если предположить, что массированные атаки с воздуха являются подготовкой наземной операции. Чем они, собственно, и являются – совсем как по учебникам военного дела.

Конечной целью этой операции должно стать то, что хуситы будут заперты в своей горной зоне, их постепенно вытеснят из крупных городов в те районы Йеменского нагорья, где, собственно, среди шиитов-зейдитов и зародилось движение «Ансар-Аллах», которых у нас называют хуситами по имени основателя. И тут главный вопрос заключается в том, кто и какими силами будет проводить эту операцию на земле. А для нее требуется, по предварительным подсчетам, группировка личного состава численностью не менее 80 тысяч человек.

И главный вопрос, таким образом, заключается в том, откуда они возьмутся. Поскольку Эмираты и Саудовская Аравия категорически отказываются от того, чтобы предоставлять свои воинские контингенты для этой операции. Один раз окунувшись в «йеменское болото» и с трудом из него выбравшись – а, называя вещи своими именами, попросту бросив в Йемене все и спешно отступив – они совершенно не желают вляпаться в это вновь. Пусть в этот раз воюют другие. И изменить их этот подход никто не в состоянии.

Один раз окунувшись в «йеменское болото» и с трудом из него выбравшись, армия Саудовской Аравии больше туда не полезет

По сообщениям WSJ, Саудовская Аравия - ключевой сторонник признанного ООН правительства Йемена - заявила своим американским и йеменским коллегам, что не будет поддерживать наступление из-за опасений возмездия хуситов. Эмираты вообще назвали версии о своем участии в наземной операции против хуситов «дикими и необоснованными измышлениями».

Но здесь все облегчается тем, что хуситы не являются в Йемене доминирующей силой. Йемен и хуситы – далеко не знак равенства, и в стране достаточно сил, для которых хуситы – зло, ввергающее страну в средневековье и в колониальную зависимость от Ирана.

Есть силы международно признанного правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией. Есть Южный переходный совет, поддерживаемый Эмиратами. Есть, в конце концов, движение «Национальное сопротивление», «Бригада гигантов», «Национальные шаедские силы», боевики, связанные с движением «Ислах», - и все они готовы выступить против хуситов в том случае, если получат финансирование, достаточное вооружение и международную поддержку.

Ставка на коалицию антихуситов?

За чем дело не встанет. Ну кто может помешать эмиратским и саудовским фондам перевести на банковские счета этих организаций платежи «гуманитарного характера», которые будут потрачены на оружие и военную амуницию? А американские частные военные подрядчики помогут все это приобрести? Эр-Рияд и Эмираты здесь вроде как и ни причем, а местная антихуситская коалиция будет вполне сформирована и заставит хуситов отказаться от атак – как на морские торговые пути, так и на Израиль.

Хуситы долгое время гордились тем, что являются гроссмейстерами «гибридных войн» - титул, которым сами себя наградили. Забыв о том, что в эти войны можно играть вдвоем. С чем они сейчас и столкнутся. Далек от мысли, что это закончится для них скорым и полным поражением, но серьезное ограничение их возможностей обязательно произойдет.

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