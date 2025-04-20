Сильный пожар в Баку

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны. Тушение пожара продолжается.

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте в Бинагадинском районе Баку.

В пресс-службе МВД сообщили, что к месту пожара привлечены сотрудники полиции, которые оцепили территорию и принимают меры безопасности.

В Центре интеллектуального управления транспортом МВД сообщили, что из-за пожара введено ограничение на движение транспорта по проспектам Зии Буниятова и Ататюрка, улицам Джафара Хандана, Аджеми Нахчывани, в направлении улиц Саттара Бахлулзаде и Агасадыга Герайбейли. Дорожная полиция принимает меры по обеспечению безопасности участников дорожного движения.