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Сильный пожар в Баку

заявления МЧС и МВД
15:42 2095

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны. Тушение пожара продолжается.

В пресс-службе МВД сообщили, что к месту пожара привлечены сотрудники полиции, которые оцепили территорию и принимают меры безопасности.

В Центре интеллектуального управления транспортом МВД сообщили, что из-за пожара введено ограничение на движение транспорта по проспектам Зии Буниятова и Ататюрка, улицам Джафара Хандана, Аджеми Нахчывани, в направлении улиц Саттара Бахлулзаде и Агасадыга Герайбейли. Дорожная полиция принимает меры по обеспечению безопасности участников дорожного движения.

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