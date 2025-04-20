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Экс-президенты публично раскритиковали Трампа

16:16 722

За последние две недели три бывших президента США – Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден – обрушились с критикой на нынешнего главу государства Дональда Трампа.

Как пишет The Washington Post, это «беспрецедентный» случай, так как бывшие президенты обычно воздерживаются от публичной критики своих преемников.

Обама, Байден и Клинтон прямо не называли Трампа, но их послание было недвусмысленным.

Обама высказался против преследования Трампом университетов и других учреждений и призвал тех, у кого есть ресурсы, дать отпор.

Байден осудил сокращение Илоном Маском социального обеспечения, что стало его первым публичным заявлением после ухода с должности.

Клинтон в субботу осудил желание доминировать и сосредоточенность на оскорблениях: «Как будто все спорят о том, чьи обиды важнее, чьи обиды более обоснованы, когда можно немного приукрасить правду, чтобы получить преимущество».

Историки говорят, что в США довольно необычно, когда президент публично критикует своего преемника, учитывая американскую традицию плавной передачи власти и принцип, согласно которому в стране есть один президент за раз. То, что трое бывших глав государств сделали это за такой короткий срок, является «беспрецедентным».

При этом их отношения с Трампом также отмечены личной неприязнью и взаимными нападками и оскорблениями, пишет WP. «Такого рода злоба нетипична для мужчин, занимавших высшую должность в стране. Хотя президенты и раньше были в разногласиях, в небольшом клубе людей, которые вынесли бремя работы, часто царит своего рода товарищество», - отмечает издание.

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