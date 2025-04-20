Экс-президенты публично раскритиковали Трампа

Как пишет The Washington Post, это «беспрецедентный» случай, так как бывшие президенты обычно воздерживаются от публичной критики своих преемников.

За последние две недели три бывших президента США – Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден – обрушились с критикой на нынешнего главу государства Дональда Трампа.

Обама, Байден и Клинтон прямо не называли Трампа, но их послание было недвусмысленным.

Обама высказался против преследования Трампом университетов и других учреждений и призвал тех, у кого есть ресурсы, дать отпор.

Байден осудил сокращение Илоном Маском социального обеспечения, что стало его первым публичным заявлением после ухода с должности.

Клинтон в субботу осудил желание доминировать и сосредоточенность на оскорблениях: «Как будто все спорят о том, чьи обиды важнее, чьи обиды более обоснованы, когда можно немного приукрасить правду, чтобы получить преимущество».

Историки говорят, что в США довольно необычно, когда президент публично критикует своего преемника, учитывая американскую традицию плавной передачи власти и принцип, согласно которому в стране есть один президент за раз. То, что трое бывших глав государств сделали это за такой короткий срок, является «беспрецедентным».

При этом их отношения с Трампом также отмечены личной неприязнью и взаимными нападками и оскорблениями, пишет WP. «Такого рода злоба нетипична для мужчин, занимавших высшую должность в стране. Хотя президенты и раньше были в разногласиях, в небольшом клубе людей, которые вынесли бремя работы, часто царит своего рода товарищество», - отмечает издание.