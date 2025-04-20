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Лукашенко пригрозил «серьезными проверками»

16:53 162

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил местных чиновников о «серьезных проверках». Об этом сообщило БелТА.

«Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому — в церкви не врут — должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране», — сказал Лукашенко.

«Инсайдерская информация для местной власти. Готовься к серьезным проверкам. Будем разбираться со всеми. Делайте на своем месте то, что должны делать», — отметил белорусский лидер.

Президент Беларуси также подтвердил, что уже есть договоренность о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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