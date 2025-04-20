Кандидат в президенты заступился за Путина и попал в скандал

Кандидат в президенты Польши Мацей Мацяк выступил в защиту российского президента Владимира Путина в прямом эфире и попал в скандал.

Мацяк раскритиковал спикера польского парламента Шимона Головню, который «позволил себе оскорбительные высказывания» в адрес российского лидера. По мнению кандидата в президенты, подобные заявления могут негативно повлиять на отношения Варшавы и Москвы: «Как второе лицо государства вы позволили себе оскорбительные высказывания в адрес президента России. Не будет ли вам стыдно, если Польша откажется от курса на нормализацию отношений с Российской Федерацией?»

В ответ на это Головня уточнил у Мацяка, получает ли он вознаграждение от Путина или работает на него безвозмездно.