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Кандидат в президенты заступился за Путина и попал в скандал

16:59 2136

Кандидат в президенты Польши Мацей Мацяк выступил в защиту российского президента Владимира Путина в прямом эфире и попал в скандал.

Трансляцию вел интернет-портал wPolityce.

Мацяк раскритиковал спикера польского парламента Шимона Головню, который «позволил себе оскорбительные высказывания» в адрес российского лидера. По мнению кандидата в президенты, подобные заявления могут негативно повлиять на отношения Варшавы и Москвы: «Как второе лицо государства вы позволили себе оскорбительные высказывания в адрес президента России. Не будет ли вам стыдно, если Польша откажется от курса на нормализацию отношений с Российской Федерацией?»

В ответ на это Головня уточнил у Мацяка, получает ли он вознаграждение от Путина или работает на него безвозмездно.

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