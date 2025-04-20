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Посольство Украины с большим успехом

при информационной поддержке haqqin.az
Джейхун Наджафов, собкор
17:17 1709

В Баку с большим успехом прошел благотворительный концерт художественной акции «Для детей ради будущего. Украина — Азербайджан» (For Children for Future UA‑AZ).

«В рамках проекта 29 украинских детей, чьи родители погибли или пропали без вести во время российско‑украинской войны, прошли курс реабилитации с 14 по 20 апреля в санатории города Губа», - сообщил на предконцертной пресс‑конференции чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

По словам украинского дипломата, за последние три года Азербайджан принял и способствовал оздоровлению 273 детей из этой категории. В Баку на концерт приехала также группа одаренных украинских юных артистов.

«За три года войны погибли 600 и получили ранения около двух тысяч украинских детей», — напомнил посол, подчеркнув, что программа реабилитации является ярким свидетельством укрепления сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.

Юрий Гусев поблагодарил руководство Азербайджана и парламент республики за поддержку проекта.

«Отдых и восстановление украинских детей в санатории Shahdag Guba & Truskavets Medical Sanatorium полностью финансируются спонсорами и осуществляются при содействии рабочей группы «Украина — Азербайджан» в Милли Меджлисе, - подчеркнул посол. - Убежден, что Азербайджан станет одним из самых любимых мест реабилитации детей наших героев. Благодаря Всеукраинскому благотворительному фонду «Дети Help» мальчики и девочки, пострадавшие от российской агрессии, ощущают, что о них заботится весь мир».

Дипломат выразил надежду, что подобные концерты станут в Баку традиционными и всё больше украинских детей будут приезжать, чтобы открывать для себя Губу, столицу и другие города Азербайджана.

Алибала Магеррамзаде, возглавляющий рабочую группу по межпарламентским связям Азербайджан-Украина, назвал мероприятие «демонстрацией самого высокого уровня гуманитарных связей» двух стран. «Азербайджан всегда признавал территориальную целостность Украины и был рядом с украинским народом в трагические дни», - подчеркнул парламентарий.

Магеррамзаде отметил, что вместе с реабилитацией и преодолением поствоенного синдрома украинские дети получают в Азербайджане возможность ближе познакомиться со страной и поделиться своими впечатлениями, вернувшись в Украину. Проект будет расширяться при поддержке государственных структур страны.

Руководитель проекта «Люди будущего», представитель Координационного штаба по работе с военнопленными Виктория Цымбалюк напомнила, что в акции «Для детей ради будущего» уже приняли участие свыше трех тысяч украинских детей, чьи родители погибли, пропали без вести или находятся в плену. Концерты и мероприятия прошли в двадцати странах мира и направлены на социализацию ребят и их вовлечение в спорт и творчество.

После завершения пресс-конференции на сцену кинотеатра The Landmark вышли юные украинские лауреаты престижных вокальных конкурсов, а также дети, проходящие реабилитацию. Их поддержали звезды азербайджанской эстрады — победитель «Евровидения‑2011» Эльдар Гасымов, финалистка «Евровидения‑2014» Диляра Кязымова и студентка Национальной консерватории, лауреат международных конкурсов Севиль Асадуллаева. Среди гостей были представители украинской общины Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса, дипломаты и общественные деятели.

После концерта корреспондент haqqin.az пообщался с его зрителями. Пятнадцатилетний Артем, чьи родители пропали без вести в зоне оккупации на востоке Украины, рассказал: «Я впервые выехал за пределы страны и очень рад, что это Азербайджан. В Губе мы много гуляли по горам, плавали в бассейне, увидели красивые места».

Его ровесница Ева рассказала, что завела новых друзей и полюбила Бакинский бульвар и другие достопримечательности столицы.

Ребята, пережившие тяжелые психологические травмы войны, взахлеб говорили о незабываемых прогулках по Баку и тёплом приеме, который им оказали в санатории Губы.

Благотворительный концерт прошел при официальной информационной поддержке редакции haqqin.az.

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