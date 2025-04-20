Лавров предупредил «недругов» России: «У нас нервы крепкие»

Намерение Евросоюза создать коалицию по отправке войск в Украину говорит о желании «превосходства», с РФ «таким языком разговаривать не надо».

«Коалиция, видимо, желающих вот того самого ощущения собственного превосходства, собственной способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь и вообще игнорируя мнения других. Это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов, нацистских привычек, замашек. Но с Россией таким языком разговаривать не надо», - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, «если эта коалиция желающих возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать… Иначе они будут вступать на тропу войны без каких-либо экивоков. Это их выбор». РФ видит, «как Макрон, тот же Стармер, теперь еще Мерц накануне вступления в должность канцлера, какие откровенно воинственные, враждебные лозунги выкрикивают, грозят Российской Федерации», - уверяет российский министр.

«Еще раз повторю: у нас нервы крепкие. Президент [РФ Владимир Путин] не раз говорил, что мы готовы обсуждать любые проблемы. Но, конечно, мы люди вежливые и ожидаем элементарных приличий со стороны тех, кто неизбежно будет к нам обращаться», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.