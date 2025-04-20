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Вместо оружия инвестиции в оборонпром

18:18 878

В Европе обсуждают вариант, предусматривающий усиление поддержки оборонной промышленности Украины вместо отправки оружия, пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

По словам источника WP, знакомого с внутренними обсуждениями, «все больше стран присматриваются к модели вливания денег в оборонную промышленность Украины», поскольку собственные запасы Европы истощились после нескольких лет поставок вооружений Киеву.

По мере того, как заканчиваются запасы оружия, поставленного при администрации Джо Байдена, отмечает WP, нарастают сомнения в том, что Европа сможет в полной мере компенсировать прекращение американской помощи — особенно в ключевых областях, таких как противовоздушная оборона.

Собеседник издания отмечает, что для Европы это дешевле, а украинцам нужно производить оружие, и называет эту стратегию «выигрышной» для обеих сторон. Это также позволяет странам НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона для разработки оружия — например, беспилотников, в котором у них нет такого большого опыта, говорит он.

В качестве примера WP приводит производство колесной самоходной гаубицы «Богдана», отмечая, что это первая украинская гаубица калибра НАТО, которая может помочь гарантировать безопасность страны. В ходе войны в рамках партнерства с европейскими союзниками производство «Богданы» резко возросло — с шести единиц в месяц в 2023 году до более чем 20 в 2025 году.

В начале апреля Европа объявила о выделении дополнительного транша в размере одного миллиарда евро на производство гаубиц, который будет покрыт из прибыли от замороженных российских активов. Это самая большая сумма, выделенная для украинского артиллерийского производства, отмечает WP. Она составляет часть суммы в размере более 20 миллиардов евро, которую Европа в течение года выделит оборонному сектору Украины вместо отправки оружия.

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