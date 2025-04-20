Конгрессмен оставил «автограф» для Путина на украинском снаряде

Конгрессмен США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик побывал в расположении войск Вооруженных сил Украины и подписал снаряд, который использовали для удара против российских сил.

Сообщение и кадры он опубликовал на своей странице в X.

«Для меня было большой честью передать сегодня очень «личное» послание [президенту России] Владимиру Путину с передовой линии войны у российской границы», — говорится в посте от 18 апреля.

По его словам, «сообщение было доставлено точно в цель». Других подробностей Фицпатрик не привел.