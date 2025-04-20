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Глава Генштаба Израиля: Из Сирии не уйдем

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Глава Генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир посетил буферную зону на юге Сирии и осмотрел позиции на местах вместе с командующим Северным военным округом генерал-майором Ури Гординым, командиром 210-й дивизии бригадным генералом Яиром Плаем и другими военными.

Во время своего визита Замир заявил, что «этот район жизненно важен» для обеспечения безопасности Израиля.

«Мы вошли сюда, потому что Сирия распалась, поэтому мы удерживаем ключевые позиции, чтобы наиболее эффективно себя защищать. Отсюда видно всех, кто находится на этом горном хребте, это стратегическая позиция. Мы не знаем, как будут развиваться события, но наше присутствие здесь имеет важнейшее значение для безопасности Израиля», – цитируют главу Генштаба израильские СМИ.

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