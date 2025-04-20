В Лондоне переговоры по перемирию в Украине

Украина вместе с США и другими партнерами примет участие в предстоящих на следующей неделе в Лондоне переговорах по прекращению огня. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

Лещенко отказался анонсировать состав украинской делегации, но напомнил, что в предыдущих переговорах в Париже участвовали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Лещенко добавил, что при необходимости состав команды будет откорректирован.

«Но Украина точно будет присутствовать на этих переговорах, потому что Украина никогда не будет преградой, барьером на пути к миру – это наша позиция, которая задекларирована на всех площадках. Это война, которая пришла на украинскую землю, в Украине от этого гибнут люди и утрачиваются территории, и утрачивается инфраструктура, утрачивается промышленность», - заявил советник главы ОП.

17 апреля в Париже делегации Украины, США, Франции, Великобритании и Германии согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устоявшемуся миру. Также была двусторонняя встреча украинских представителей с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Китом Келлогом.