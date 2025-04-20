USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Новость дня
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?

В Лондоне переговоры по перемирию в Украине

20:22 939

Украина вместе с США и другими партнерами примет участие в предстоящих на следующей неделе в Лондоне переговорах по прекращению огня. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

«Наша переговорная группа будет присутствовать», – рассказал украинский чиновник.

Сергей Лещенко

Лещенко отказался анонсировать состав украинской делегации, но напомнил, что в предыдущих переговорах в Париже участвовали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Лещенко добавил, что при необходимости состав команды будет откорректирован.

«Но Украина точно будет присутствовать на этих переговорах, потому что Украина никогда не будет преградой, барьером на пути к миру – это наша позиция, которая задекларирована на всех площадках. Это война, которая пришла на украинскую землю, в Украине от этого гибнут люди и утрачиваются территории, и утрачивается инфраструктура, утрачивается промышленность», - заявил советник главы ОП.

17 апреля в Париже делегации Украины, США, Франции, Великобритании и Германии согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устоявшемуся миру. Также была двусторонняя встреча украинских представителей с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Китом Келлогом.

8 медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Люксембурге
8 медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Люксембурге
22:02 93
Не победа, не мир, но передышка
Не победа, не мир, но передышка наше послесловие
21:09 960
Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай»
Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай» главная тема
11:16 3527
Путин не поручал продлевать «пасхальное перемирие»
Путин не поручал продлевать «пасхальное перемирие» обновлено
19:41 6430
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
00:34 10107
Госдеп опроверг: никакой радикальной «перестройки»
Госдеп опроверг: никакой радикальной «перестройки» обновлено 20:45
20:45 2376
Глава Генштаба Израиля: Из Сирии не уйдем
Глава Генштаба Израиля: Из Сирии не уйдем видео
19:55 1639
Заканчивается война в Украине. Начинается другая
Заканчивается война в Украине. Начинается другая горячая тема
15:28 8310
Сильный пожар в Баку потушили
Сильный пожар в Баку потушили заявления МЧС и МВД; обновлено 17:25
17:25 6256
Посольство Украины с большим успехом
Посольство Украины с большим успехом при информационной поддержке haqqin.az
17:17 2645
Папа не забыл и об Азербайджане
Папа не забыл и об Азербайджане
16:29 3980

ЭТО ВАЖНО

8 медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Люксембурге
8 медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Люксембурге
22:02 93
Не победа, не мир, но передышка
Не победа, не мир, но передышка наше послесловие
21:09 960
Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай»
Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай» главная тема
11:16 3527
Путин не поручал продлевать «пасхальное перемирие»
Путин не поручал продлевать «пасхальное перемирие» обновлено
19:41 6430
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
00:34 10107
Госдеп опроверг: никакой радикальной «перестройки»
Госдеп опроверг: никакой радикальной «перестройки» обновлено 20:45
20:45 2376
Глава Генштаба Израиля: Из Сирии не уйдем
Глава Генштаба Израиля: Из Сирии не уйдем видео
19:55 1639
Заканчивается война в Украине. Начинается другая
Заканчивается война в Украине. Начинается другая горячая тема
15:28 8310
Сильный пожар в Баку потушили
Сильный пожар в Баку потушили заявления МЧС и МВД; обновлено 17:25
17:25 6256
Посольство Украины с большим успехом
Посольство Украины с большим успехом при информационной поддержке haqqin.az
17:17 2645
Папа не забыл и об Азербайджане
Папа не забыл и об Азербайджане
16:29 3980
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться