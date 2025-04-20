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Синирлиоглу и Мирзоян обсудили переговоры Армении с Азербайджаном и Турцией

20:28 607

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и мирное соглашение с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Синирлиоглу находится с рабочим визитом в Ереване.

В ходе встречи Мирзоян заявил, что согласование текста мирного договора с Азербайджаном стало важным шагом на пути к миру.

Ранее армянский министр на полях дипломатического форума в Анталье провел отдельные встречи с коллегами из Азербайджана и Турции - Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом.

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