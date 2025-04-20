Итак, прошли сутки после того, как президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Боевые действия на территории Украины были приостановлены на одни сутки — до конца воскресенья. Впервые за 38 месяцев войны пушки, пусть ненадолго, но замолчали. Предложения о перемирии в дни великих религиозных праздников звучали и ранее. В 2022 году с такой инициативой выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, в 2023-м — патриарх Кирилл. Тогда безрезультатно. Но в этот раз – свершилось. Не победа, не мир, но передышка. И, быть может, проблеск чего-то большего.

В истории человечества уже были подобные моменты — редкие, почти невозможные, когда война сама себе противоречит. Один из самых известных примеров — так называемое «рождественское перемирие» 1914 года. Только тогда инициатива исходила не от глав государств, не от политиков, не от священнослужителей. Мир предложили те, кто смотрел смерти в глаза — простые солдаты. Европа встретила первое военное Рождество в огне и грязи траншей. Война длилась всего полгода, но уже унесла десятки тысяч жизней. Жестокие бои, бесконечные окопы, и впереди — Верден, Сомма, Ипр. Но именно тогда, на Рождество, произошло невозможное. Солдаты вышли из окопов — без оружия, с песнями. Немцы запели, англичане ответили. Поздравления, смех, футбол, общее угощение… Противники на время стали людьми. Страх и ненависть уступили место теплу и свету.

Этот день не смогли подарить миру ни Папа Римский Бенедикт XV, ни короли, ни генералы. Его создали те, кто мог убивать — и выбрал не делать этого. Они делились хлебом. Хоронили мертвых. Играли в футбол на земле, заваленной телами. 25 декабря 1914 года был сыгран матч между солдатами британской и немецкой армий. Немцы победили 2:1. Но это было единственное сражение, в котором победили все. Их не простили. Офицеров наказывали. Солдат переводили в другие части. Один из инициаторов перемирия, британский офицер Иен Кэлхаун, был приговорен к смерти. Лишь вмешательство короля спасло жизнь Кэлхауну. Но не саму идею, которая была быстро растоптана. Политикам страшно, когда те, кого они посылают убивать, отказываются от этой роли. Когда люди вспоминают, что они — люди. В 2005 году французский режиссер Кристиан Карион снял фильм «Счастливого Рождества», основанный на тех событиях. В интервью он сказал: «Здесь нет врагов. Над нашими головами — звездное небо. А внутри — нравственный закон».