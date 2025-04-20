Израиль признал ошибки своих солдат при убийстве медиков в Газе

Обстрел автомобилей скорой помощи и пожарной службы был вызван «оперативным недопониманием», говорится в отчете Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 20 апреля.

Израильская армия спустя почти месяц после убийства 15 палестинских спасателей в секторе Газа признала ошибки своих военных, участвовавших в инциденте.

23 марта в Рафахе произошло три вооруженных инцидента подряд, случай со спасательными бригадами был вторым, говорится в отчете. Расследование установило, что использование огнестрельного оружия в двух первых ситуациях «стало результатом оперативного недопонимания со стороны (израильских - ред.) войск», говорится в сообщении.

Военные ЦАХАЛ считали, что столкнулись с «ощутимой угрозой со стороны вражеских сил», отмечается в отчете.

Проверка также выявила «несколько профессиональных ошибок, нарушений приказов и неполный отчет об инциденте», заявили в ЦАХАЛ. По результатам расследования будет уволен заместитель командира батальона, руководивший операцией во время инцидента и представивший «неполный и неверный отчет» о произошедшем. Его начальник, командир бригады, получит выговор, который будет занесен в его личное дело.

«Армия обороны Израиля сожалеет о вреде, причиненном не вовлеченным гражданским лицам», - говорится в сообщении.

В то же время Израиль заявил, что 6 из 15 убитых человек были членами ХАМАС, против которого Израиль ведет войну.

Согласно первоначальной версии Израиля, спасательные автомобили не были маркированы и ехали без световых сигналов. Однако вскоре Палестинский Красный Полумесяц (PRCS), как утверждается, нашел мобильный телефон одного из убитых медиков. На записанном им видео зафиксировано, что машины были обозначены как спасательные и двигались со световыми сигналами. После этого Израиль объявил о проведении расследования.