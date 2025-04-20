Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы

В первом квартале 2025 года в Азербайджане продолжился устойчивый рост доходов населения, что способствовало активизации экономической активности и увеличению поступлений в госбюджет. Согласно сводной статистике, опубликованной Государственным комитетом по статистике, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в стране составила на 1 марта 2025 года 1 043,6 маната, увеличившись на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно наблюдается сбалансированность в структуре занятости между государственным и частным секторами. Общее количество наемных работников в экономике страны достигло 1 миллиона 758 тысяч человек. Из них в государственном секторе занято 878,5 тысячи человек, включая работников бюджетных сфер — образования, здравоохранения, обороны и других. В частном секторе трудятся 880,3 тысячи человек, включая владельцев и сотрудников коммерческих компаний, действующих в различных отраслях. Повышение доходов работников обеспечивается, в том числе, за счет решений, принимаемых на государственном уровне. В частности, с 1 января 2025 года на основании распоряжения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева минимальная месячная заработная плата была увеличена на 16 процентов и достигла 400 манатов. Кроме того, с 1 февраля минимальная пенсия выросла на 14,3 процента и составила 320 манатов. В первом квартале текущего года на 10 процентов, или 163 миллиона долларов, увеличились средства, направляемые на социальные выплаты. Эти средства поступают из Государственного фонда социальной защиты населения, подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения.

Рост заработной платы и социальных трансфертов отражается и на потребительской активности. Оборот сетей розничной торговли в январе-марте 2025 года составил 14,6 миллиарда манатов, что на 3,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из общего объема оборота на продовольственные товары пришлось 8,1 миллиарда манатов (рост на 1,7 процента), на непродовольственные — 6,5 миллиарда манатов (рост на 6,3 процента). Такая динамика свидетельствует о снижении доли домохозяйств, вынужденных направлять основной доход исключительно на продукты питания, что можно трактовать как косвенное подтверждение роста располагаемых доходов населения. Положительная динамика на рынке труда поддерживается реализацией активной государственной политики в сфере трудовой занятости. В первом квартале 2025 года Государственное агентство занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты привлекло к программам трудоустройства 84,7 тысячи человек. Из них 27,2 тысячи были обеспечены подходящей работой, а около 1 200 граждан — включены в программу самозанятости, нацеленную на поддержку создания малых семейных хозяйств. Аналогичная работа ведется и в новых экономических районах, включая Карабах и Восточный Зангезур. Здесь регулярно организуются ярмарки вакансий и курсы профессиональной подготовки. Программа самозанятости играет ключевую роль в восстановлении социально-экономической активности. Более 260 граждан, вернувшихся на родину, получили поддержку в создании собственного дела.

Увеличение доходов населения способствует росту предпринимательской и торговой активности, стимулирует частную инициативу в производственном секторе и расширяет возможности для инвестирования. В результате по итогам 2024 года в Азербайджане наблюдался рост как потребительского, так и корпоративного кредитования. Годовой рост кредитного портфеля банков составил 18,5 процента, что в 1,7 раза превысило темпы роста номинального ненефтяного валового внутреннего продукта. Финансовая активность частного сектора способствует укреплению бюджетной базы. В январе-марте 2025 года ненефтяной сектор обеспечил поступления в государственный бюджет в размере более 3 миллиардов 226,4 миллиона манатов. Это на 312 миллионов манатов, или на 10,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.