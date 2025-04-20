Америка хочет продолжения «пасхального перемирия»

Соединенные Штаты выразили поддержку возможному продолжению режима прекращения огня в Украине после Пасхи.
Об этом сообщает Reuters.
Государственный департамент США заявил, что будет приветствовать продолжение после воскресенья однодневного пасхального прекращения огня, объявленного российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что ранее Кремль заявил, что приказа о продлении не было.
Представитель Госдепартамента заявил, что они видели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. И подчеркнул, что США по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня в Украине. «Поскольку мы оцениваем их серьезность в этом случае, мы бы приветствовали, чтобы оно продолжилось после воскресенья», - подчеркнул он.
19 апреля российский президент Владимир Путин объявил о 30-часовом «пасхальном перемирии» в Украине, которое должно было длиться с 18:00 по московскому времени до полуночи 20 апреля.