USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Новость дня
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?

Америка хочет продолжения «пасхального перемирия»

21:52 211

Соединенные Штаты выразили поддержку возможному продолжению режима прекращения огня в Украине после Пасхи.

Об этом сообщает Reuters.

Государственный департамент США заявил, что будет приветствовать продолжение после воскресенья однодневного пасхального прекращения огня, объявленного российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что ранее Кремль заявил, что приказа о продлении не было.

Представитель Госдепартамента заявил, что они видели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. И подчеркнул, что США по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня в Украине. «Поскольку мы оцениваем их серьезность в этом случае, мы бы приветствовали, чтобы оно продолжилось после воскресенья», - подчеркнул он.

19 апреля российский президент Владимир Путин объявил о 30-часовом «пасхальном перемирии» в Украине, которое должно было длиться с 18:00 по московскому времени до полуночи 20 апреля.

8 медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Люксембурге
8 медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Люксембурге
22:02 101
Не победа, не мир, но передышка
Не победа, не мир, но передышка наше послесловие
21:09 969
Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай»
Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай» главная тема
11:16 3530
Путин не поручал продлевать «пасхальное перемирие»
Путин не поручал продлевать «пасхальное перемирие» обновлено
19:41 6433
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
00:34 10112
Госдеп опроверг: никакой радикальной «перестройки»
Госдеп опроверг: никакой радикальной «перестройки» обновлено 20:45
20:45 2381
Глава Генштаба Израиля: Из Сирии не уйдем
Глава Генштаба Израиля: Из Сирии не уйдем видео
19:55 1644
Заканчивается война в Украине. Начинается другая
Заканчивается война в Украине. Начинается другая горячая тема
15:28 8319
Сильный пожар в Баку потушили
Сильный пожар в Баку потушили заявления МЧС и МВД; обновлено 17:25
17:25 6265
Посольство Украины с большим успехом
Посольство Украины с большим успехом при информационной поддержке haqqin.az
17:17 2651
Папа не забыл и об Азербайджане
Папа не забыл и об Азербайджане
16:29 3984

ЭТО ВАЖНО

8 медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Люксембурге
8 медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Люксембурге
22:02 101
Не победа, не мир, но передышка
Не победа, не мир, но передышка наше послесловие
21:09 969
Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай»
Главное – «вовремя прокукарекать, а там хоть не рассветай» главная тема
11:16 3530
Путин не поручал продлевать «пасхальное перемирие»
Путин не поручал продлевать «пасхальное перемирие» обновлено
19:41 6433
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
00:34 10112
Госдеп опроверг: никакой радикальной «перестройки»
Госдеп опроверг: никакой радикальной «перестройки» обновлено 20:45
20:45 2381
Глава Генштаба Израиля: Из Сирии не уйдем
Глава Генштаба Израиля: Из Сирии не уйдем видео
19:55 1644
Заканчивается война в Украине. Начинается другая
Заканчивается война в Украине. Начинается другая горячая тема
15:28 8319
Сильный пожар в Баку потушили
Сильный пожар в Баку потушили заявления МЧС и МВД; обновлено 17:25
17:25 6265
Посольство Украины с большим успехом
Посольство Украины с большим успехом при информационной поддержке haqqin.az
17:17 2651
Папа не забыл и об Азербайджане
Папа не забыл и об Азербайджане
16:29 3984
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться