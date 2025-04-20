8 медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Люксембурге

В Люксембурге завершился чемпионат Европы по спортивной акробатике. В заключительный день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали две серебряные медали. Они в активе мужской группы и мужской пары в темповом упражнении.

В предыдущие дни азербайджанские спортсмены завоевали 6 медалей - 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы.

Чемпионом в темповом упражнении стала смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сейидли. Серебро в балансовом и комбинированном упражнениях взял мужской дуэт Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, а бронза была в активе женской группы (Анаита Башири, Захра Рашидова, Назрин Зейниева), мужской группы (Абдулла Аль-Машайхи, Риад Сафаров, Расул Сеидли и Сеймур Джафаров) и юниорской женской группы (Диана Мамедова, Фируза Гасымзаде и Сафия Бабаева).

Таким образом, Азербайджан завершает чемпионат Европы с 8 медалями - 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы.