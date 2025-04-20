«Оло»: ученые заявили об открытии «нового цвета»

Исследование стало результатом эксперимента, в ходе которого американские ученые направляли лазерные импульсы в глаза участников. Стимулируя определенные клетки сетчатки, участники эксперимента сообщили, что увидели сине-зеленый оттенок, который ученые назвали «оло».

Группа ученых утверждает, что открыла новый цвет, который до сих пор не видел ни один человек в мире, сообщает BBC.

Некоторые эксперты отмечают, что существование нового цвета — «дискуссионный вопрос».

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances, один из его авторов, профессор Рен Энг из Калифорнийского университета, назвал открытие «впечатляющим».

Профессор Энг сказал в интервью BBC, что «оло» — это «более насыщенный цвет, чем все, что можно увидеть в реальном мире». «Представьте себе, что всю жизнь вы видите только розовый, детский розовый, пастельный оттенок розового, — пояснил он. — И вот однажды вы приходите в офис, и кто-то одет в самый яркий розовый цвет, который вы когда-либо видели, и он говорит, что это новый цвет, и он называется красный».

В исследовании приняли участие пять добровольцев — четверо мужчин и одна женщина — все с нормальным цветовым зрением. Трое из них, в том числе профессор Энг, были соавторами научного издания.

Чтобы подтвердить наблюдаемый цвет во время эксперимента, каждый участник настраивал цветовой диск до тех пор, пока оттенок не совпадал с «оло».

Однако некоторые эксперты считают, что новый воспринимаемый цвет — это «вопрос интерпретации». Профессор Джон Барбур, специалист по визуальному восприятию из Лондонского университета City St George's, не участвовавший в исследовании, отметил, что открытие нового цвета пока можно считать «спорным».

Профессор Энг признал, что, хотя технически «оло» действительно очень трудно увидеть, команда продолжает изучать результаты, чтобы понять, что это может означать для людей с дальтонизмом, которые испытывают трудности с различением определенных цветов.