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Лондон заступился за Эрдогана

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Отдел информации
20 апреля 2025, 22:25 2704

Отказ канцлера Германии Олафа Шольца одобрить продажу Турции истребителей Eurofighter вызвал недовольство в правительстве Великобритании.

Об этом стало известно The Times из информированных источников.

Эрдоган и Стармер

Как ранее сообщал haqqin.az, Великобритания, заручившись согласием Германии, представила Турции прайс-лист на эти истребители. Сообщалось, что министр обороны Великобритании Джон Хили, который недавно посетил Анкару, достиг договоренности с турецкой стороной о продаже 40 самолетов.

По сообщению, Лондон, рассматривающий Турцию в качестве стратегического союзника, намерен дождаться окончания срока полномочий правительства Шольца. Лондон связывает надежды с новым правительством Германии во главе с Фридрихом Мерцем, который может одобрить продажу истребителей Eurofighter Турции.

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