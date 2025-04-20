Лондон заступился за Эрдогана

Об этом стало известно The Times из информированных источников.

Как ранее сообщал haqqin.az, Великобритания, заручившись согласием Германии, представила Турции прайс-лист на эти истребители. Сообщалось, что министр обороны Великобритании Джон Хили, который недавно посетил Анкару, достиг договоренности с турецкой стороной о продаже 40 самолетов.

По сообщению, Лондон, рассматривающий Турцию в качестве стратегического союзника, намерен дождаться окончания срока полномочий правительства Шольца. Лондон связывает надежды с новым правительством Германии во главе с Фридрихом Мерцем, который может одобрить продажу истребителей Eurofighter Турции.