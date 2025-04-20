Украина не получила ответа от России

Украина до сих пор не получила ответа России на свое предложение продлить перемирие до 30 дней, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на платформе Х.

«Относительно так называемого «пасхального прекращения огня», то мы до сих пор не услышали ответа Москвы на наше предложение продлить перемирие до 30 дней. Несмотря на некоторое снижение боевой активности вчера и сегодня, российские войска продолжают атаковать украинские позиции», - написал он.