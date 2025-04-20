Украина не получила ответа от России

Украина до сих пор не получила ответа России на свое предложение продлить перемирие до 30 дней, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на платформе Х.
«Относительно так называемого «пасхального прекращения огня», то мы до сих пор не услышали ответа Москвы на наше предложение продлить перемирие до 30 дней. Несмотря на некоторое снижение боевой активности вчера и сегодня, российские войска продолжают атаковать украинские позиции», - написал он.
Сибига добавил, что «Украина реагирует должным образом и ответственно», в частности отвечает взаимностью «как на огонь, где он возникает, так и на тишину, где она сохраняется».
По словам министра, дальнейшие действия Москвы «покажут истинное отношение России» к возможному миру: «…Они покажут, серьезно ли Россия относится к миру, или вчерашние заявления Путина были просто манипуляциями».
Ранее сообщалось, что представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не давал команд по продолжению «пасхального перемирия».