Предназначенные для Китая Boeing возвращаются в США

По словам источника Reuters, 737 MAX, который предназначался для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, приземлился на Boeing Field в Сиэтле. Он был окрашен в ливрею Xiamen.

Самолет Boeing, предназначенный для использования китайской авиакомпанией, в воскресенье приземлился в производственном центре авиапроизводителя в США.

Самолет, совершивший дозаправку на Гуаме и Гавайях во время обратного перелета протяженностью 5000 миль (8000 км), был одним из нескольких самолетов 737 MAX, ожидавших в центре комплектации Boeing в Чжоушане финальных работ и поставки китайскому перевозчику.

Согласно Reuters, неясно, какая сторона приняла решение о возвращении лайнера в США. В компании Boeing отказались от комментариев. На сайте Boeing указано, что на конец марта в портфеле заказов компании было 130 самолетов от китайских клиентов, включая авиакомпании и лизинговые компании.

15 апреля Китай дал указание своим авиакомпаниям прекратить принимать поставки самолетов компании. Об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Пекин также попросил авиаперевозчиков прервать закупки связанных с воздушными судами компонентов и оборудования у американских компаний, говорят источники агентства.

По данным Aviation Flights Group, китайские авиакомпании ожидают поставок примерно десяти самолетов Boeing 737 Max, в том числе по два для China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines.

По данным источников агентства, документы и платежи по некоторым из этих поставок были оформлены до введения зеркальных пошлин США в отношении Китая 12 апреля, и ввоз этих самолетов в КНР могут разрешить.