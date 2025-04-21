В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы…

Добраться от бакинского поселка Сабунчи до станции метро «Кероглу» можно всего за 5–10 минут. Однако, едва лишь автомобилисты съезжают с главной трассы, как перед ними открывается совсем другая реальность — сплошь бездорожье и разрушенные улицы. Асфальтовое покрытие на некоторых дорогах, ведущих в старые кварталы, давно пришло в негодность, а на отдельных улицах проезд на легковом транспорте и вовсе невозможен. Потолок обрушился, стены - в трещинах Сабунчи — один из поселков Баку, который за последние два десятилетия стремительно разросся. Хаотичная застройка привела к тому, что проблемы, которые никто не решает, копятся здесь годами. Аварийные дома, узкие переулки, в которых даже два велосипедиста с трудом разъедутся, и однотипные архитектурные решения делают эти кварталы удручающе одинаковыми. Жители поселка мрачно шутят, что похожи не только дома, в которых они живут, но и их беды.

На улице Гамида Араслы дома стоят так тесно, что между ними, кажется, невозможно пройти. Коммуникации — газ, электричество, водопровод — перепутаны и изношены. Один из местных жителей кивает на закрытую дверь и рассказывает, что его сосед был вынужден съехать, поскольку сточные воды с верхнего этажа текли прямо в его дом. Отремонтировать строение невозможно — стены крошатся, потолки рушатся. В одном из двухэтажных домов живут около десяти семей. Потолок в общем коридоре обрушился, лестницы разрушены, стены — сплошь в трещинах. От электросчетчиков к квартирам хаотично тянутся провода. Пожилой житель рассказывает, что короткое замыкание происходило не раз — люди живут в постоянном страхе перед взрывом. Телли Мамедова показывает трещину, пересекающую стену ее дома: «Ночью услышали треск — стена треснула пополам. Вызвали мастера, а я стояла, поддерживая ее обеими руками, чтобы не обрушилась. Не знаю, сколько еще она выдержит». У семьи Гулиевых из-за сильного ветра недавно полностью сгорела проводка: «Стоит чуть подуть ветру, и мы остаемся без света, - жалуются они. - Мы обшили потолок панелями, чтобы скрыть сырость и трещины. Штукатурим стены, но через несколько месяцев все снова осыпается». В соседних кварталах ситуация не лучше: потолки и полы провалены, дыры прикрыты досками, перила ржавые и шаткие. Жители говорят, что летом находиться здесь просто невозможно — дома и дворы заполняют полчища крыс.

Эльхан Аскеров утверждает, что каждое третье или четвертое здание на улице — аварийное. Около туннеля стоят дома, давно отслужившие свое, но официально аварийными они так и не признаны. Те, у кого есть средства, делают косметический ремонт. Остальные живут, как есть. Разговоры о сносе домов вызывают у жителей смешанные чувства. Кто-то готов переселиться незамедлительно, лишь бы выбраться из этого опасного места. А вот владельцы больших домов опасаются: будет ли компенсация справедливой? Всюду мусор и смрад Еще одна проблема Сабунчи — мусор. На улице Газанфара Мусабекова живут тысячи людей, но мусорных контейнеров на ней почти нет. Пакеты с отходами развешаны на заборах, кучки мусора лежат под деревьями, возле столбов и вдоль дорог. Смрад чувствуется за километры. Эта улица — конечная автобусная остановка, но пройти по ней ночью страшновато – в мусоре копошатся бездомные животные. Серьезной проблемой остается и отсутствие школы. Здание школы №68 сгорело еще летом 2022 года и до сих пор не восстановлено. Жители вынуждены возить детей в соседний поселок Рамана. Севиль Мехтиева рассказывает: «Мы наняли автобус, платим по 90 манатов за каждого ребенка. У кого нет возможности, едут сами: зимой под дождем, летом — в жару, с пересадками. Мы писали жалобы, но школа до сих пор не открыта. Нам обещают, но веры уже нет».

Позиция исполнительной власти В исполнительной власти Сабунчинского района нам сообщили, что на улице Гамида Араслы расположены тринадцать домов, непригодных для проживания. Но лишь один из них официально признан аварийным — по нему имеется акт Министерства по чрезвычайным ситуациям. По остальным ведутся обмеры квартир — этим занимается Государственный комитет по градостроительству и архитектуре. Власти ссылаются на распоряжение №96 от 25 апреля 2022 года «Об инвентаризации многоквартирных жилых домов в аварийном состоянии в городе Баку и обеспечении безопасности проживающих в них граждан» и утверждают, что данные о состоянии зданий уже направлены в соответствующие структуры. Кроме того, после обращения haqqin.az в районе были установлены мусорные контейнеры и вывезены отходы.