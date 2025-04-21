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Первый в Европе: в стамбульском аэропорту одновременно сели три самолета

00:52 917

Стамбульский аэропорт вошел в историю как первый воздушный порт в Европе, где одновременно приземлились и взлетели три самолета. Об этом сообщает CNN Türk.

В публикации отмечается, что аэропорт стал первым в Европе, кто внедрил параллельные операции на трех взлетно-посадочных полосах одновременно. В этот же день в 11:20 три самолета вылетели из аэропорта.

20 апреля в 16:30 в рамках операции в стамбульском аэропорту одновременно приземлились три самолета: из Стокгольма, Антальи и Парижа.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL) опубликовала «Европейский авиационный отчет» за период с 7 по 13 апреля. Аэропорт Стамбула признан самым загруженным аэропортом Европы за указанный период со средним числом 1 464 ежедневных рейса.

За стамбульским аэропортом следуют амстердамский Схипхол с 1 361 ежедневным рейсом, лондонский Хитроу с 1 344 рейсами, парижский Шарль де Голль с 1 341 рейсом и аэропорты Франкфурта с 1 309 рейсами.

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