Первый в Европе: в стамбульском аэропорту одновременно сели три самолета

Стамбульский аэропорт вошел в историю как первый воздушный порт в Европе, где одновременно приземлились и взлетели три самолета. Об этом сообщает CNN Türk.

В публикации отмечается, что аэропорт стал первым в Европе, кто внедрил параллельные операции на трех взлетно-посадочных полосах одновременно. В этот же день в 11:20 три самолета вылетели из аэропорта.

20 апреля в 16:30 в рамках операции в стамбульском аэропорту одновременно приземлились три самолета: из Стокгольма, Антальи и Парижа.