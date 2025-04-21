«Хезболле» от Израиля не скрыться

Израильские военные нанесли новую серию ударов по объектам организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целями ударов стали несколько ракетных установок вооруженного крыла «Хезболлы» и действующий объект военной инфраструктуры организации в районе города Набатия на юге Ливана.

Кроме того, в районе населенного пункта Хоула в Южном Ливане ликвидирован «командующий инженерным подразделением» одного из местных вооруженных отрядов «Хезболлы», сообщили в пресс-службе.

«Эти действия террористической организации «Хезболла» представляют собой грубое нарушение договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для израильских мирных граждан», - говорится в заявлении израильских военных.