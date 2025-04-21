Турецкие депутаты прилетели в Москву

Делегация парламента Турции прибыла в Москву, где проведет переговоры по двусторонним и региональным вопросам.

«Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции (парламента) прибыл в Москву для официальных контактов. Надеюсь, что встречи, которые мы проведем с целью содействия дальнейшему укреплению наших двусторонних отношений и обмена мнениями по региональным и глобальным событиям, будут продуктивными», - сообщил в соцсети Х председатель делегации и глава парламентского комитета по иностранным делам Фуат Октай.