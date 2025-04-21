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Зеленский предложил Путину новый формат перемирия
Новость дня
Зеленский предложил Путину новый формат перемирия

Турецкие депутаты прилетели в Москву

01:14 581

Делегация парламента Турции прибыла в Москву, где проведет переговоры по двусторонним и региональным вопросам.

«Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции (парламента) прибыл в Москву для официальных контактов. Надеюсь, что встречи, которые мы проведем с целью содействия дальнейшему укреплению наших двусторонних отношений и обмена мнениями по региональным и глобальным событиям, будут продуктивными», - сообщил в соцсети Х председатель делегации и глава парламентского комитета по иностранным делам Фуат Октай. 

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