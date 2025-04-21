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Хуситы под американскими бомбами: десятки жертв

01:54 262

Не менее 12 человек погибли, 30 ранены в результате авиаударов США по йеменской Сане, сообщил «Минздрав» хуситов.

* * * 01:43

Авиация США нанесла новую серию ударов по территории Йемена, сообщил телеканал «Аль-Масира», принадлежащий проиранской организации «Ансар Аллах».

Целями ударов были рынок в районе Шууб, здание санитарной службы в районе Аль-Вахда и район Атан в йеменской столице Сана.

Удары также наносились по объектам хуситов на острове Камаран, а также в городе Мариб. Телеканал отметил, что Мариб впервые подвергся американским атакам с воздуха.

«Минздрав» хуситов сообщил, что, по предварительным данным, в результате атак погибли трое мирных жителей и не менее 12 были ранены.

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