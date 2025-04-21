Новый куратор Кремля «инспектирует» Южную Осетию

«Эхо Кавказа» передает, что в рамках поездки Кириенко провел переговоры с «главой» региона Аланом Гаглоевым, встретился с местными «депутатами».

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 19 апреля посетил Цхинвали с первым визитом в качестве нового куратора по Южной Осетии (отколовшийся от Грузии регион – ред.).

Кириенко сообщил о решении президента РФ Владимира Путина «выделить из своего резервного фонда по одному миллиону рублей каждому селу и каждой школе Южной Осетии к Дню Победы». Эти средства, по его словам, предназначены в том числе для подготовки к празднованию 80-летия Победы — благоустройства мемориалов, памятных стендов и музеев.

Также Кириенко заявил, что по поручению Путина в Южной Осетии откроется отделение российского Промсвязьбанка. Это, по его словам, позволит пенсионерам оформлять карты «Мир» непосредственно в Цхинвали, без необходимости выезжать во Владикавказ.

Кроме того, Путин «принял решение о выделении значительных средств на модернизацию и реконструкцию таможенно-пограничного пункта «Нижний Зарамаг», сказал замруководителя администрации президента РФ.

Напомним, ранее связанная с пророссийскими кругами армянская газета «Грапарак» сообщала, что Сергей Кириенко также стал куратором по Армении в администрации президента России. Издание отмечало, что «Кириенко общался с рядом армянских деятелей, некоторых даже принимал в Кремле. Более того, по некоторым данным, второй президент Армении Роберт Кочарян ездил в Москву и встречался с Кириенко».