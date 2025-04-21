Россия и Китай будут «воевать» с Японией на деньги «Газпрома»

Российский «Газпром-Медиа Холдинг» и китайская Xicheng Media Company снимут фильм «Союзники», где события разворачиваются вокруг решающего вклада советских пилотов в судьбу японо-китайской войны. По замыслу режиссера Дин Шэна, лента раскроет малоизвестные страницы истории, когда «отвага советских асов спутала планы японского командования и изменила ход сражений».

Режиссером картины станет Дин Шэн, известный по сотрудничеству с Джеки Чаном в таких фильмах, как «Спасти мистера У», «Маленький большой солдат» и др. Он же выступит автором сценария. Идея проекта принадлежит российскому писателю Сергею Минаеву. Кастинг на главные роли, которые должны достаться звездам российского и китайского кинематографа, пока не завершен. Съемочный процесс пройдет на территории обеих стран.

Сюжет будущей картины построен вокруг участия советских летчиков в японо-китайской войне 1937-1945 гг. Как отметил Шэн, действия советской авиации «неоднократно срывали стратегические наступления Квантунской армии, что во многом предотвратило поражение китайской армии и развеяло миф о непобедимости Японии».