USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Зеленский предложил Путину новый формат перемирия
Новость дня
Зеленский предложил Путину новый формат перемирия

Россия и Китай будут «воевать» с Японией на деньги «Газпрома»

10:01 631

Российский «Газпром-Медиа Холдинг» и китайская Xicheng Media Company снимут фильм «Союзники», где события разворачиваются вокруг решающего вклада советских пилотов в судьбу японо-китайской войны. По замыслу режиссера Дин Шэна, лента раскроет малоизвестные страницы истории, когда «отвага советских асов спутала планы японского командования и изменила ход сражений».

Режиссером картины станет Дин Шэн, известный по сотрудничеству с Джеки Чаном в таких фильмах, как «Спасти мистера У», «Маленький большой солдат» и др. Он же выступит автором сценария. Идея проекта принадлежит российскому писателю Сергею Минаеву. Кастинг на главные роли, которые должны достаться звездам российского и китайского кинематографа, пока не завершен. Съемочный процесс пройдет на территории обеих стран.

Сюжет будущей картины построен вокруг участия советских летчиков в японо-китайской войне 1937-1945 гг. Как отметил Шэн, действия советской авиации «неоднократно срывали стратегические наступления Квантунской армии, что во многом предотвратило поражение китайской армии и развеяло миф о непобедимости Японии».

Золото побило исторический рекорд
Золото побило исторический рекорд
10:41 185
СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан
СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан
10:25 654
Россия опять занялась любимым делом: Бомбит украинские города
Россия опять занялась любимым делом: Бомбит украинские города новость дополнена
10:46 4477
Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы
Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы наше поле зрения
20 апреля 2025, 21:25 5837
Пашинян о конституционном референдуме в Армении
Пашинян о конституционном референдуме в Армении
10:23 710
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы…
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы… наш спецреп
00:18 7542
Не победа, не мир, но передышка
Не победа, не мир, но передышка наше послесловие
20 апреля 2025, 21:09 3674
Зеленский предложил Путину новый формат перемирия
Зеленский предложил Путину новый формат перемирия обновлено
20 апреля 2025, 23:10 15376
Большие надежды Трампа: сделка России и Украины на следующей неделе
Большие надежды Трампа: сделка России и Украины на следующей неделе
00:26 3282
Заканчивается война в Украине. Начинается другая
Заканчивается война в Украине. Начинается другая горячая тема
20 апреля 2025, 15:28 11769
У Трампа устали от войны в Украине
У Трампа устали от войны в Украине
20 апреля 2025, 23:36 2898

ЭТО ВАЖНО

Золото побило исторический рекорд
Золото побило исторический рекорд
10:41 185
СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан
СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан
10:25 654
Россия опять занялась любимым делом: Бомбит украинские города
Россия опять занялась любимым делом: Бомбит украинские города новость дополнена
10:46 4477
Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы
Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы наше поле зрения
20 апреля 2025, 21:25 5837
Пашинян о конституционном референдуме в Армении
Пашинян о конституционном референдуме в Армении
10:23 710
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы…
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы… наш спецреп
00:18 7542
Не победа, не мир, но передышка
Не победа, не мир, но передышка наше послесловие
20 апреля 2025, 21:09 3674
Зеленский предложил Путину новый формат перемирия
Зеленский предложил Путину новый формат перемирия обновлено
20 апреля 2025, 23:10 15376
Большие надежды Трампа: сделка России и Украины на следующей неделе
Большие надежды Трампа: сделка России и Украины на следующей неделе
00:26 3282
Заканчивается война в Украине. Начинается другая
Заканчивается война в Украине. Начинается другая горячая тема
20 апреля 2025, 15:28 11769
У Трампа устали от войны в Украине
У Трампа устали от войны в Украине
20 апреля 2025, 23:36 2898
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться