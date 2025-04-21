Азербайджанцы получат электронные бюллетени

С 1 мая 2025 года в Азербайджане вводится система e-bülleten. Листок нетрудоспособности будет оформляться в виде электронного документа и станет основанием для назначения пособий работнику.

Согласно постановлению Кабинета Министров, с 1 мая листки нетрудоспособности для застрахованных лиц будут оформляться в электронном виде через «Единую информационную систему здравоохранения» Министерства здравоохранения в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения и Управлению территориальными медицинскими подразделениями (ТƏBİB).

Документы будут подтверждаться электронной подписью и направляться в электронном виде работодателю и Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ), подведомственному Министерству труда и социальной защиты населения.

Электронный документ будет основанием для назначения ГФСЗ пособий по временной утрате трудоспособности, а также по беременности и родам.

Министерство здравоохранения совместно с Министерством труда и социальной защиты населения объединило данные об электронных листках нетрудоспособности в едином электронном реестре. Работодатели смогут получать «е-бюллетени» через информационную систему Министерства труда и социальной защиты населения, а медицинские работники — через портал и мобильное приложение «е-Здравоохранение».

Система e-bülleten устранит нагрузку, связанную с хранением и обработкой бумажных носителей, минимизирует временные затраты, повысит гибкость, качество и прозрачность услуг, обещают создатели.