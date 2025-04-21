Климат наступает – Баку отвечает! Эльдар Азизов заявляет...

Проливные дожди, обрушившиеся на Баку 15–16 апреля, в очередной раз вскрыли уязвимые места городской инфраструктуры. Нарушения в работе коммунальных служб, затрудненное передвижение по улицам, подтопленные участки – все эти следствия природного явления стали для городских властей прямым сигналом к оперативным действиям.

«Несмотря на то что мы были заранее предупреждены о надвигающемся ливне, существующая система водоотведения не смогла полностью справиться с современными климатическими вызовами. Насосные станции перегружены, а трубопроводы давно не соответствуют необходимой пропускной способности. Что диктует необходимость новых подходов к нашей городской инфраструктуре, в первую очередь, к канализационной системе», – подчеркнул глава Исполнительной власти.

Мэр Баку сообщил, что после стихии, обрушившейся на город в октябре прошлого года, в оперативном режиме была проведена встреча руководителей всех ответственных ведомств.

Согласно запросу Исполнительной власти Баку, в Объединенной службе водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, на балансе которого находятся очистные сооружения, резервуары, насосные станции водопроводных линий и канализационных коллекторов, сообщили, что уже началась разработка необходимого проекта по модернизации ливнеотводной системы Баку. По предварительным оценкам, реализация этой программы займет не менее двух лет.

«Проблемы подобного рода существуют даже в самых развитых странах мира, - отметил Эльдар Азизов. - Но в нашем случае к ним добавляется и объективный фактор - существующая ныне инженерная система была рассчитана на ограниченное количество единиц жилья, тогда как на их месте уже давно выросли многоэтажные жилые комплексы. Нынешняя инфраструктура Баку физически не может справляться с такими объемами воды, а потому следует быть готовыми к тому, что нам придется сталкиваться с подобной ситуацией еще как минимум два года».

В качестве временной меры, направленной в периоды обильных осадков на минимизацию риска, бакинский градоначальник предложил ограничить в периоды сильных ливней проезд по тоннелям и под мостами. Эта мера, по словам Азизова, может временно снизить угрозу для жизни и имущества граждан, особенно в наиболее уязвимых участках городской транспортной сети.

«Город вступает в новый этап своего развития, а модернизация ливневой и канализационной инфраструктуры – ключевая составляющая этого процесса, - подчеркнул глава Исполнительной власти. - Поэтому в данный момент мы объективно не застрахованы от повтора подобных случаев».

Эльдар Азизов поднял также тему поваленных ветром деревьев, ставшую предметом широкого обсуждения в обществе.

«Баку находится в зоне полупустынного и степного климата с сильными ветрами, - напомнил Азизов. - Деревьям здесь нелегко жить и выживать. Как и любой биологический организм, они имеют свой жизненный цикл, а потому их падение в реальных климатических условиях, сопровождающихся к тому же природными стихиями, зачастую предопределено. Но я уверен, что на месте каждого пришедшего в негодность дерева будет посажено новое. Зеленый щит Баку будет только укрепляться. Такова долгосрочная экологическая политика, основанная на видении общенационального лидера Гейдара Алиева, которую последовательно продолжает президент Ильхам Алиев».