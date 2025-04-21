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Пашинян о конституционном референдуме в Армении

10:23 718

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на конференции «Правосудие как инструмент достижения справедливости» в Ереване, заявил, что все предыдущие референдумы по конституции в стране не отражали подлинную волю народа.

Как отметил Пашинян, между правовой системой и обществом в Армении существует разрыв, который порождает проблемы в сфере правосудия.

«Этот разрыв отчасти обусловлен тем, что при проведении конституционных референдумов граждане были убеждены: официальные итоги либо не выражают, либо частично выражают их волю», — подчеркнул армянский премьер. Он добавил, что правопорядок и общество должны быть связаны «органически».

Ранее Пашинян выступил с инициативой исключить из новой конституции упоминания Декларации о независимости. В конце марта он анонсировал планы провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году. По словам премьера, изменение конституции — это внутренний вопрос, но оно неизбежно окажет «региональное и международное влияние».

Отметим, что ранее МИД Азербайджана неоднократно заявлял, что заключение мирного договора между Баку и Ереваном без изменения Конституции Армении, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану, невозможно.

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