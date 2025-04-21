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СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан

Отдел информации
10:25 662

В Сабаильском районном суде города Баку состоялось судебное заседание, на котором было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении гражданина Азербайджана Наджимова Руслана Рафиг оглу, задержанного в рамках уголовного дела, расследуемого СГБ.

В ходе расследования было установлено, что гражданин Азербайджана Руслан Наджимов (1987 г.р.), подозреваемый в совершении преступлений террористической направленности в составе вооруженной группы, скрывался на территории иностранного государства под различными именами.

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий СГБ Наджимов был задержан за рубежом и 15 апреля доставлен в Азербайджан. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

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