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Израиль не будет бомбить Иран в одиночку

10:37 183

Израиль не нанесет удары по ядерным объектам Ирана без одобрения президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на израильских и арабских дипломатов.

По их словам, без поддержки Белого дома Тель-Авив опасается потерять расположение Трампа, а также понимает, что удар без участия США даст ограниченный результат. Сам Трамп, по данным источников, сейчас делает ставку на дипломатическое решение иранского вопроса.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, как утверждает издание, уже пытался добиться поддержки США для военной операции, но безуспешно. При этом он стал действовать смелее в регионе, нанося удары по Ливану, Сирии и сектору Газа, но всё еще зависит от позиции Вашингтона.

The New York Times писала, что Израиль рассчитывал на совместную операцию уже в мае. Однако Трамп уведомил союзника, что не одобрит такую атаку.

По информации Reuters, Иран выразил готовность к сотрудничеству с МАГАТЭ, но при условии снятия санкций с нефтяного и финансового секторов.

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