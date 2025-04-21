Израиль не будет бомбить Иран в одиночку

По их словам, без поддержки Белого дома Тель-Авив опасается потерять расположение Трампа, а также понимает, что удар без участия США даст ограниченный результат. Сам Трамп, по данным источников, сейчас делает ставку на дипломатическое решение иранского вопроса.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на израильских и арабских дипломатов.

Израиль не нанесет удары по ядерным объектам Ирана без одобрения президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, как утверждает издание, уже пытался добиться поддержки США для военной операции, но безуспешно. При этом он стал действовать смелее в регионе, нанося удары по Ливану, Сирии и сектору Газа, но всё еще зависит от позиции Вашингтона.

The New York Times писала, что Израиль рассчитывал на совместную операцию уже в мае. Однако Трамп уведомил союзника, что не одобрит такую атаку.

По информации Reuters, Иран выразил готовность к сотрудничеству с МАГАТЭ, но при условии снятия санкций с нефтяного и финансового секторов.