Израиль не будет бомбить Иран в одиночку

Израиль не нанесет удары по ядерным объектам Ирана без одобрения президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на израильских и арабских дипломатов.
По их словам, без поддержки Белого дома Тель-Авив опасается потерять расположение Трампа, а также понимает, что удар без участия США даст ограниченный результат. Сам Трамп, по данным источников, сейчас делает ставку на дипломатическое решение иранского вопроса.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, как утверждает издание, уже пытался добиться поддержки США для военной операции, но безуспешно. При этом он стал действовать смелее в регионе, нанося удары по Ливану, Сирии и сектору Газа, но всё еще зависит от позиции Вашингтона.
The New York Times писала, что Израиль рассчитывал на совместную операцию уже в мае. Однако Трамп уведомил союзника, что не одобрит такую атаку.
По информации Reuters, Иран выразил готовность к сотрудничеству с МАГАТЭ, но при условии снятия санкций с нефтяного и финансового секторов.