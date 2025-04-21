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Золото побило исторический рекорд

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Цена золота выросла более чем на 2%, превысив отметку в 3400 долларов за тройскую унцию, тем самым установив новый исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром 21 апреля стоимость июньского фьючерса на золото на бирже Comex в Нью-Йорке увеличилась на 72,04 доллара, или 2,16% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 3400,44 доллара за тройскую унцию.

Другие драгоценные металлы также продемонстрировали рост: цена серебра поднялась на 1,11% до 32,99 доллара за унцию, а платина прибавила 0,4%, достигнув 981,1 доллара за унцию.

Золото в этом году неоднократно обновляло исторические максимумы на фоне торговых конфликтов, которые дестабилизировали рынки и подтолкнули инвесторов к активам-убежищам. Запасы в биржевых фондах, обеспеченных золотыми слитками, растут уже 12 недель подряд — это самый длительный период с 2022 года.

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