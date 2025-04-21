План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО

США на этой неделе ожидают от Киева ответы на идеи по поводу завершения войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.

Такое предложение содержится в документе, описывающем «контуры прочного и долговременного мира», а также пути, которыми, как считают США, можно его достичь. США представили план европейским союзникам и Украине на переговорах в Париже 17 апреля. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным WSJ, Вашингтон ожидает ответа от Киева на свои предложения, он должен быть получен на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце нынешней недели. Если позиции США, Европы и Украины совпадут, предложения могут передать России.

О том, что США рассмотрят возможность признания российской аннексии Крыма, ранее сообщал Bloomberg. А об отказе Киева от вступления в НАТО говорилось неоднократно, в последний раз об этом упоминал спецпредставитель Трампа Кит Келлог в субботу.

Собеседники издания отмечают, что предстоящую встречу в Лондоне планируют посетить госсекретарь США Марко Рубио и посланники Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию. Как отметил высокопоставленный представитель Госдепа, эти идеи — варианты для обсуждения Киевом, а не окончательные предложения.

Собеседники The Wall Street Journal отмечают, что эти предложения не соответствуют ни украинским, ни российским требованиям. Украина не рассматривает признание аннексии Крыма, а Россия считает своими еще четыре украинских региона. Также, по словам западных чиновников, эти предложения не рассматривают еще одно требование России — ограничение численности украинских войск, отказ от военной поддержки Киева или размещения в Украине европейских войск.