План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО

США на этой неделе ожидают от Киева ответы на идеи по поводу завершения войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.
Такое предложение содержится в документе, описывающем «контуры прочного и долговременного мира», а также пути, которыми, как считают США, можно его достичь. США представили план европейским союзникам и Украине на переговорах в Париже 17 апреля. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным WSJ, Вашингтон ожидает ответа от Киева на свои предложения, он должен быть получен на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце нынешней недели. Если позиции США, Европы и Украины совпадут, предложения могут передать России.
О том, что США рассмотрят возможность признания российской аннексии Крыма, ранее сообщал Bloomberg. А об отказе Киева от вступления в НАТО говорилось неоднократно, в последний раз об этом упоминал спецпредставитель Трампа Кит Келлог в субботу.
Собеседники издания отмечают, что предстоящую встречу в Лондоне планируют посетить госсекретарь США Марко Рубио и посланники Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию. Как отметил высокопоставленный представитель Госдепа, эти идеи — варианты для обсуждения Киевом, а не окончательные предложения.
Собеседники The Wall Street Journal отмечают, что эти предложения не соответствуют ни украинским, ни российским требованиям. Украина не рассматривает признание аннексии Крыма, а Россия считает своими еще четыре украинских региона. Также, по словам западных чиновников, эти предложения не рассматривают еще одно требование России — ограничение численности украинских войск, отказ от военной поддержки Киева или размещения в Украине европейских войск.
* * * 10:51
США предложили в рамках мирного урегулирования по Украине сделать территории вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нейтральной зоной под управлением Вашингтона, сообщили источники The Wall Street Journal в американских властных кругах.
По их словам, крупнейшая АЭС Европы в таком случае будет обеспечивать электроэнергией как Украину, так и регионы, контролируемые Россией, которые, предположительно, останутся под ее контролем после заключения мира. Детали, касающиеся границ нейтральной зоны, механизмов контроля над ней и самой станцией, источники WSJ не раскрыли. Также неизвестно, кто будет управлять ЗАЭС в случае реализации этого плана.
Ранее в марте пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении атомными станциями. По ее словам, контроль США над этими объектами стал бы «наилучшей защитой» для инфраструктуры и поддержкой энергосистемы Украины. Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что речь идет исключительно о ЗАЭС. Трамп планировал обсудить вопрос управления станцией с президентом России Владимиром Путиным. Источники в украинском правительстве отмечали, что Белый дом рассматривает возможность использования ЗАЭС для добычи редкоземельных металлов и других ресурсов в рамках потенциальной сделки с Киевом.
После этого в российском МИД исключили передачу ЗАЭС Украине или любой другой стране. В ведомстве подчеркнули, что в мире нет примеров совместного использования атомных электростанций. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев также исключил передачу станции под управление США. «Наш объект, находящийся на нашей территории, на нем работают граждане России, как он может управляться представителем другого государства?» — сказал Лихачев.
ЗАЭС расположена в городе Энергодаре Запорожской области, который российская армия захватила в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В сентябре того же года Путин заявил об аннексии четырех областей Украины, включая Запорожскую. В течение длящейся четвертый год войны Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в атаках на ЗАЭС. Все реакторы станции на данный момент находятся в режиме холодного останова.