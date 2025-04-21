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Китайцы массово вывозят из России военное снаряжение

11:07 2270

Граждане Китая начали активно вывозить из России бронежилеты, тактические рюкзаки, военную форму и другую экипировку для изучения и дальнейшего производства более дешевых аналогов, сообщили «Известиям» источники в правоохранительных органах.

«Наблюдается увеличение числа незаконных операций, связанных с вывозом товаров военного и двойного назначения», — отметил один из собеседников издания. По его словам, для этого используются различные лазейки, в том числе в работе почтовых служб.

Так, в середине апреля правоохранительные органы в Москве задержали гражданина КНР 1997 года рождения сразу после отправки почтой двух разгрузочных жилетов, в том числе модели «Ратник» с патрульным ранцем 6ш117. Как выяснилось в ходе расследования, до этого иностранец переправил в Китай два общевойсковых бронежилета 6Б45, боевые ранцы и другую военную экипировку. На данный момент рассматривается вопрос о привлечении китайца к уголовной ответственности по п. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу РФ и ЕЭС стратегически важных товаров и ресурсов).

В декабре прошлого года в Москве за контрабанду военной экипировки также был задержан студент из Китая. 27-летний иностранец хранил бронежилеты, гильзы от пуль, бронеплиты и прочую экипировку прямо в общежитии вуза, в котором учился. На допросах он утверждал, что легально купил все предметы на сайтах объявлений.

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