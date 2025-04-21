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Доллар обвалился

11:10 3936

В понедельник, 21 апреля, доллар теряет позиции: уверенность инвесторов в экономике США подорвана из-за намерений президента Дональда Трампа реформировать Федеральную резервную систему, что ставит под угрозу независимость центрального банка.

К 10:00 по Баку индекс доллара к корзине валют упал на 0,59% - до 98,223, ранее достигнув трехлетнего минимума на уровне 98,164.

Евро укрепился на 1,19% - до 1,1527 доллара, британский фунт вырос на 0,74% - до 1,3393 доллара.

Японская иена прибавила 1,08% - до 140,64, ранее в ходе торгов достигнув семимесячного максимума на 140,615. Швейцарский франк укрепился на 0,96% - до 0,8084, ранее обновив десятилетний пик на 0,80695. Австралийский доллар поднялся на 0,75% - до 0,6424 доллара, новозеландский доллар — на 1,2% - до 0,6008 доллара.

Китайский юань на материковом рынке вырос на 0,23% - до 7,2825, на офшорном — на 0,26% - до 7,283. Народный банк Китая в понедельник сохранил ключевые кредитные ставки неизменными шестой месяц подряд, что совпало с ожиданиями рынка.

Биткоин вырос на 2,94% - до 87,587.03 доллара, эфириум — на 3,74% - до 1,648.73 доллара.

Советник Белого дома по экономике Кевин Хассет в пятницу заявил, что Трамп и его администрация продолжают обсуждать возможность отстранения главы ФРС Джерома Пауэлла. Между тем Трамп написал в соцсети в четверг, что чем скорее произойдет отставка Пауэлла, тем лучше, и призвал американский центральный банк снизить процентные ставки. «Пауэлл не находится в прямом подчинении у Трампа, и его увольнение возможно только при соблюдении определенных процедур, что создает значительные препятствия», — отметил аналитик Mizuho Вишну Варатхан. «Однако президент способен использовать рычаги давления, чтобы пошатнуть воспринимаемую независимость ФРС. Для этого даже не обязательно немедленно увольнять Пауэлла, достаточно создать ощущение, что независимость ФРС может быть фундаментально подорвана», — добавил он.

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