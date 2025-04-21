USD 1.7000
EUR 1.9581
RUB 2.0781
Подписаться на уведомления
Зеленский предложил Путину новый формат перемирия
Новость дня
Зеленский предложил Путину новый формат перемирия

Пожар в центре Баку

фото; видео; обновлено 12:36
12:36 2697

В городе Баку, в Насиминском районе, на улице Низами продолжаются мероприятия по тушению пожара, возникшего на складе.

На данный момент по всему периметру территории проводятся активные меры по тушению, пожар взят под контроль.

В настоящее время продолжается операция по полной ликвидации пожара.

*** 11:56

На горячую линию «112» МЧС поступило сообщение о возгорании на складе, расположенном на улице Низами в Насиминском районе Баку.

На место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы.

В данный момент продолжаются работы по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

* * * 11:38

В Насиминском районе Баку вспыхнул пожар на одном из складов, расположенном на улице Низами.

По информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД, в связи с инцидентом ограничено движение транспорта с улицы Ковкаба Сафаралиева в направлении улиц Низами и Юсифа Сафарова.

Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города новость дополнена
10:46 6326
Лондон заступился за Эрдогана
Лондон заступился за Эрдогана главное на этот час; все еще актуально
20 апреля 2025, 22:25 8392
Умер Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск
11:59 2536
Алиев едет в Китай
Алиев едет в Китай
11:43 2019
Пожар в центре Баку
Пожар в центре Баку фото; видео; обновлено 12:36
12:36 2698
Доллар обвалился
Доллар обвалился
11:10 3940
Семейная переписка обернулась скандалом для главы Минобороны США
Семейная переписка обернулась скандалом для главы Минобороны США
10:56 2261
Золото побило исторический рекорд
Золото побило исторический рекорд
10:41 1586
СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан
СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан
10:25 2767
Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы
Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы наше поле зрения
20 апреля 2025, 21:25 6260
Пашинян о конституционном референдуме в Армении
Пашинян о конституционном референдуме в Армении
10:23 2759

ЭТО ВАЖНО

Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города новость дополнена
10:46 6326
Лондон заступился за Эрдогана
Лондон заступился за Эрдогана главное на этот час; все еще актуально
20 апреля 2025, 22:25 8392
Умер Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск
11:59 2536
Алиев едет в Китай
Алиев едет в Китай
11:43 2019
Пожар в центре Баку
Пожар в центре Баку фото; видео; обновлено 12:36
12:36 2698
Доллар обвалился
Доллар обвалился
11:10 3940
Семейная переписка обернулась скандалом для главы Минобороны США
Семейная переписка обернулась скандалом для главы Минобороны США
10:56 2261
Золото побило исторический рекорд
Золото побило исторический рекорд
10:41 1586
СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан
СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан
10:25 2767
Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы
Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы наше поле зрения
20 апреля 2025, 21:25 6260
Пашинян о конституционном референдуме в Армении
Пашинян о конституционном референдуме в Армении
10:23 2759
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться