Пожар в центре Баку

В городе Баку, в Насиминском районе, на улице Низами продолжаются мероприятия по тушению пожара, возникшего на складе.
На данный момент по всему периметру территории проводятся активные меры по тушению, пожар взят под контроль.
В настоящее время продолжается операция по полной ликвидации пожара.
April 21, 2025
*** 11:56
На горячую линию «112» МЧС поступило сообщение о возгорании на складе, расположенном на улице Низами в Насиминском районе Баку.
На место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы.
В данный момент продолжаются работы по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
April 21, 2025
* * * 11:38
В Насиминском районе Баку вспыхнул пожар на одном из складов, расположенном на улице Низами.
По информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД, в связи с инцидентом ограничено движение транспорта с улицы Ковкаба Сафаралиева в направлении улиц Низами и Юсифа Сафарова.