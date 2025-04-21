USD 1.7000
EUR 1.9581
RUB 2.0781
Подписаться на уведомления
Зеленский предложил Путину новый формат перемирия
Новость дня
Зеленский предложил Путину новый формат перемирия

Умер Папа Римский Франциск

11:59 2541

Умер Папа Римский Франциск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан.

88-летний Франциск был госпитализирован 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая привела к самому серьезному ухудшению состояния его здоровья за 12 лет папства.

За время пребывания в римской клинике Джемелли у Папы Римского, по словам врачей, было «два критических эпизода», поставивших его жизнь в опасность.

Еще в возрасте 21 года будущему Папе Франциску, урожденному Хорхе Марио Бергольо, удалили часть легкого, с тех пор он был подвержен заболеваниям дыхательных путей.

Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города новость дополнена
10:46 6326
Лондон заступился за Эрдогана
Лондон заступился за Эрдогана главное на этот час; все еще актуально
20 апреля 2025, 22:25 8393
Умер Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск
11:59 2542
Алиев едет в Китай
Алиев едет в Китай
11:43 2022
Пожар в центре Баку
Пожар в центре Баку фото; видео; обновлено 12:36
12:36 2703
Доллар обвалился
Доллар обвалился
11:10 3943
Семейная переписка обернулась скандалом для главы Минобороны США
Семейная переписка обернулась скандалом для главы Минобороны США
10:56 2263
Золото побило исторический рекорд
Золото побило исторический рекорд
10:41 1587
СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан
СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан
10:25 2772
Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы
Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы наше поле зрения
20 апреля 2025, 21:25 6262
Пашинян о конституционном референдуме в Армении
Пашинян о конституционном референдуме в Армении
10:23 2761

ЭТО ВАЖНО

Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города новость дополнена
10:46 6326
Лондон заступился за Эрдогана
Лондон заступился за Эрдогана главное на этот час; все еще актуально
20 апреля 2025, 22:25 8393
Умер Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск
11:59 2542
Алиев едет в Китай
Алиев едет в Китай
11:43 2022
Пожар в центре Баку
Пожар в центре Баку фото; видео; обновлено 12:36
12:36 2703
Доллар обвалился
Доллар обвалился
11:10 3943
Семейная переписка обернулась скандалом для главы Минобороны США
Семейная переписка обернулась скандалом для главы Минобороны США
10:56 2263
Золото побило исторический рекорд
Золото побило исторический рекорд
10:41 1587
СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан
СГБ отыскала Наджимова за рубежом и доставила в Азербайджан
10:25 2772
Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы
Алиев поручает, правительство исполняет. Растут расходы и доходы наше поле зрения
20 апреля 2025, 21:25 6262
Пашинян о конституционном референдуме в Армении
Пашинян о конституционном референдуме в Армении
10:23 2761
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться