Умер Папа Римский Франциск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан.

88-летний Франциск был госпитализирован 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая привела к самому серьезному ухудшению состояния его здоровья за 12 лет папства.

За время пребывания в римской клинике Джемелли у Папы Римского, по словам врачей, было «два критических эпизода», поставивших его жизнь в опасность.

Еще в возрасте 21 года будущему Папе Франциску, урожденному Хорхе Марио Бергольо, удалили часть легкого, с тех пор он был подвержен заболеваниям дыхательных путей.