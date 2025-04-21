Конфиденциальные планы Белого дома случайно попали к чиновникам

В утечке фигурируют планы этажей Белого дома, информация о взрывозащитных дверях и банковские данные поставщика, сотрудничавшего с администрацией Дональда Трампа. По словам эксперта по международной безопасности Майкла Уильямса, «это именно те документы, которыми не стоит делиться с 11 000 человек».

Сотрудники Управления общих служб (GSA) США случайно открыли доступ к папке Google Drive с конфиденциальными файлами более чем для 11 200 чиновников.

Большинство файлов имели пометку CUI (контролируемая несекретная информация) - формально не засекречены, но нуждаются в защите. Десять из них были доступны для редактирования.

Похожие инциденты фиксировались с 2021 года — в том числе с чертежами Восточного и Западного крыльев Белого дома, документацией Овального кабинета и даже проектами дверей в центр для посетителей.

Аналитик политики безопасности Стивен Афтергуд отметил: «Даже без грифа секретности подобные данные должны храниться конфиденциально из соображений безопасности».

Нарушение обнаружили на прошлой неделе во время аудита. К четвергу ИТ-отдел установил владельцев файлов и ограничил доступ. Расследование продолжается.

Этот случай дополняет череду скандалов вокруг обращения с чувствительной информацией при администрациях Байдена и Трампа. Ранее стало известно, что часть команды Трампа использовала личные Gmail-аккаунты для служебной переписки, а у Байдена дома нашли секретные документы.