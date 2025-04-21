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Китай и США входят в новую фазу торговой войны

12:22 647

Китай усиливает давление в торговой войне с США, предостерегая другие государства от заключения соглашений, которые могут навредить интересам Пекина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство торговли КНР заявило, что выступает против любых сделок, направленных «в ущерб интересам Китая», и пригрозило контрмерами в случае их заключения. Пекин также подчеркнул готовность к «совместному сопротивлению одностороннему запугиванию».

Заявление прозвучало на фоне переговоров ряда стран с США по поводу снижения или отмены тарифов, введенных ранее Дональдом Трампом. Вашингтон требует от союзников ограничить торговлю с Китаем, особенно в чувствительных секторах, и даже рассматривает введение вторичных тарифов на импорт из стран с тесными связями с Пекином.

В ответ на эти шаги Китай активизировал дипломатические связи с Юго-Восточной Азией и Европой. Председатель КНР Си Цзиньпин на прошлой неделе посетил Вьетнам, Малайзию и Камбоджу, чтобы укрепить региональную координацию.

Кроме того, ранее Пекин уже объявил о введении собственных пошлин и ограничении экспорта редкоземельных металлов, практически остановив поставки.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Европа должны совместно защищать глобальную торговлю и противостоять одностороннему давлению со стороны США.

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