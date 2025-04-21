Новая серия ночных атак на тюрьмы во Франции

В ночь на 21 апреля во Франции зафиксирована новая волна нападений на тюрьмы и сотрудников пенитенциарной системы.
Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на заявление министра юстиции Жеральда Дарманена.
По его словам, нападения носят устрашающий характер и происходят в тот момент, когда государство усиливает контроль и порядок в местах заключения. Пострадавших нет, однако министр назвал происходящее попыткой «запугать Республику».
Профсоюз FO Justice сообщил, что на парковке тюрьмы Лион-Корбас были подожжены два автомобиля. Также злоумышленники ошибочно атаковали жилой дом, считая, что в нем живет сотрудник тюрьмы.
FO Justice осудил эти действия как «подлые и трусливые» и потребовал немедленных мер защиты для работников, быстрого расследования и жесткой реакции со стороны судов и администрации.
Напомним, это уже не первый инцидент: с 15 апреля во Франции фиксируются атаки на пенитенциарные учреждения и автотранспорт их сотрудников в разных городах.
Президент Эммануэль Макрон пообещал, что все виновные будут найдены и наказаны. Министр внутренних дел Бруно Ретайо предположил, что за нападениями стоят наркоторговцы.