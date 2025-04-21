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Новая серия ночных атак на тюрьмы во Франции

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12:31 581

В ночь на 21 апреля во Франции зафиксирована новая волна нападений на тюрьмы и сотрудников пенитенциарной системы.

Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на заявление министра юстиции Жеральда Дарманена.

По его словам, нападения носят устрашающий характер и происходят в тот момент, когда государство усиливает контроль и порядок в местах заключения. Пострадавших нет, однако министр назвал происходящее попыткой «запугать Республику».

Профсоюз FO Justice сообщил, что на парковке тюрьмы Лион-Корбас были подожжены два автомобиля. Также злоумышленники ошибочно атаковали жилой дом, считая, что в нем живет сотрудник тюрьмы.

FO Justice осудил эти действия как «подлые и трусливые» и потребовал немедленных мер защиты для работников, быстрого расследования и жесткой реакции со стороны судов и администрации.

Напомним, это уже не первый инцидент: с 15 апреля во Франции фиксируются атаки на пенитенциарные учреждения и автотранспорт их сотрудников в разных городах.

Президент Эммануэль Макрон пообещал, что все виновные будут найдены и наказаны. Министр внутренних дел Бруно Ретайо предположил, что за нападениями стоят наркоторговцы.

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