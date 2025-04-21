Хуситы ударили по американским авианосцам

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаках на американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождающие их военные корабли.

Как сообщил официальный представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, удары были нанесены с использованием ракет и беспилотников.