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Хуситы ударили по американским авианосцам

13:01 414

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаках на американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождающие их военные корабли.

Как сообщил официальный представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, удары были нанесены с использованием ракет и беспилотников.

По его словам, первая атака в северной части Красного моря была проведена по Harry Truman и сопровождающим кораблям — применили две крылатые ракеты и два дрона.

Вторая операция в Аравийском море была направлена против авианосца Carl Vinson — использованы три крылатые ракеты и четыре беспилотника.

Американская сторона пока не комментировала эти заявления.

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