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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Бакинский суд вынес суровый приговор гражданам Китая

13:26 1530

Завершился судебный процесс по уголовному делу граждан Китая Чжан Гоминя и Лю Бо, обвиняемых в краже дорогих часов из магазина VMF Continental в Баку.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой был оглашен обвинительный акт.

В обвинении указано, что Чжан Гоминь и Лю Бо попросили у продавца посмотреть наручные часы марки Breguet стоимостью 85 тысяч манатов в магазине VMF Continental, расположенном в Ясамальском районе Баку. Затем Лю Бо отвлек внимание продавца, а Чжан Гоминю удалось их спрятать.

Подозреваемые в совершении кражи были задержаны сотрудниками полиции при попытке покинуть страну.

Подсудимые признали себя виновными. Гоминь выразил готовность компенсировать стоимость часов компании VMF.

Государственный обвинитель потребовал для каждого из обвиняемых 7 лет. Согласно вердикту суда, они были приговорены к 5 годам лишения свободы. Обвиняемые будут высланы за пределы страны после отбытия наказания.

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