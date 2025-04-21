Бакинский суд вынес суровый приговор гражданам Китая

Завершился судебный процесс по уголовному делу граждан Китая Чжан Гоминя и Лю Бо, обвиняемых в краже дорогих часов из магазина VMF Continental в Баку.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой был оглашен обвинительный акт.

В обвинении указано, что Чжан Гоминь и Лю Бо попросили у продавца посмотреть наручные часы марки Breguet стоимостью 85 тысяч манатов в магазине VMF Continental, расположенном в Ясамальском районе Баку. Затем Лю Бо отвлек внимание продавца, а Чжан Гоминю удалось их спрятать.

Подозреваемые в совершении кражи были задержаны сотрудниками полиции при попытке покинуть страну.

Подсудимые признали себя виновными. Гоминь выразил готовность компенсировать стоимость часов компании VMF.

Государственный обвинитель потребовал для каждого из обвиняемых 7 лет. Согласно вердикту суда, они были приговорены к 5 годам лишения свободы. Обвиняемые будут высланы за пределы страны после отбытия наказания.