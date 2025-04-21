США остались без китайских денег

Из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин китайские государственные фонды начали сокращать вложения в частные компании, базирующиеся в Соединенных Штатах, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, за последние годы Пекин направил на инвестиции в западные компании сотни миллиардов долларов. В число американских фирм, которые получали поддержку от китайских государственных инвесторов, входят такие, как Global Infrastructure Partners (в прошлом году ее купила BlackRock), Thoma Bravo, Vista Equity Partners, Carlyle и Blackstone.

Однако торговая война, развязанная Трампом, вынудила китайские фонды пересмотреть инвестиционную стратегию. Источники сообщают, что они приняли решение воздерживаться от новых вложений в американские компании.

По информации собеседников FT, одним из тех, кто сокращает инвестиции в американские активы, стал China Investment Corporation (CIC) — один из крупнейших суверенных фондов мира. Согласно оценке консалтинговой компании Global SWF, в 2023 году CIC направил на альтернативные активы 1,35 трлн долларов.