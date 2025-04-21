Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Разрешение на ношение головного платка в школах Северного Кипра вызвало протесты как против местного правительства, так и против Турции. Представители гражданского общества вышли на улицы с антитурецкими плакатами, заявив, что не позволят демонтажа светской системы. По сообщениям северокипрских СМИ, протесты вспыхнули восьмого апреля, после того как две ученицы начальной школы пришли на занятия в головных платках. Руководство школы отстранило учениц от занятий, однако позже правительство Северного Кипра приняло решение, разрешающее учащимся носить головные уборы в соответствии со своей религиозной принадлежностью. В ответ на это решение группы гражданского общества некоторые ассоциации и НПО организовали непрерывные протестные акции, длившиеся неделю.

Несмотря на принятое правительством решение, руководство упомянутой школы не допустило девочек с платками к занятиям, а учителя заявили, что отказываются преподавать учащимся в религиозных головных уборах и покинули школу. Протестующие также собрались у здания посольства Турции на острове, держа в руках антурецкие плакаты. По мнению протестующих, за попытками демонтажа светской системы на Северном Кипре стоит Анкара. Одним из других требований протестующих, выступающих за сохранение светского устройства на Северном Кипре, стало выдвижение претензий к турецким мигрантам, переселившимся на остров после 1974 года, то есть после ввода турецких войск. Протестующие заявляют, что мигранты из Турции до сих пор не смогли адаптироваться к местным условиям, вмешиваются в образ жизни турок Северного Кипра и пропагандируют радикальные религиозные идеи. Сердар Денкташ, сын покойного основателя Северного Кипра Рауфа Денкташа, также выступил с резким заявлением по этому поводу на своей странице в социальных сетях: «Прибывшие должны либо адаптироваться к жизни здесь, либо отправиться туда, где им будет удобно», — написал он. Денкташ добавил, что те, кто приезжает, должны понимать необходимость адаптации и уважительно относиться к истории Северного Кипра.

Одна из организаторов акций протеста, глава Ассоциации преподавателей среднего образования турок Кипра Селма Эйлем, возложила черный венок у здания посольства Турции в Лефкоше и обратилась к послу словами Go home (Уезжай домой). Эйлем заявила, что Анкара не должна вмешиваться во внутренние дела Северного Кипра, и если решение об отмене запрета на головные платки не будет отменено, должна быть готова к последствиям. Даже в правящей на Северном Кипре Партии национального единства возникли разногласия по поводу отмены запрета на ношение головных платков. Согласно сообщениям, заседания местного парламента были отложены, поскольку некоторые депутаты от правящей партии выступили против решения правительства. Более того, супруга президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара — Сибель Татар — резко раскритиковала отмену запрета и приняла участие в протестах против этого решения. «Я против того, чтобы девочки, не достигшие совершеннолетия, по настоянию родителей покрывали голову и сидели в классах, где висит портрет великого вождя Ататюрка. Для таких есть альтернатива — они могут учиться в религиозной школе», — заявила Сибель Татар.

Комментируя позицию своей супруги, Эрсин Татар назвал это доказательством свободы выражения мнений. Он отметил, что турки Северного Кипра остаются верны идеям Ататюрка, а решение правительства об отмене запрета не противоречит этим идеям. «Турецкая Республика Северного Кипра — демократическое и правовое государство. Каждый имеет право выражать свое мнение и участвовать в акциях протеста. Моя супруга Сибель Татар также выразила свою позицию как гражданка по столь важному вопросу. То, что она думает иначе, чем я, и может свободно это выразить, — показатель приверженности турецкого народа Северного Кипра демократическим ценностям. Демократия требует уважения к свободе вероисповедания каждого», — подчеркнул он. Группы гражданского общества готовятся подать жалобу в Конституционный суд на решение правительства об отмене запрета на головные платки в школах. После массовых протестов правительство приостановило действие своего решения и начало переговоры с представителями гражданского общества с целью найти компромисс. Однако сообщается, что переговоры не дали ощутимых результатов, поскольку гражданские активисты настаивают на сохранении светской системы образования.