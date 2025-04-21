Трамп побудил две страны задуматься о вступлении в ЕС

Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины и его угрозы присоединить Гренландию побудили Норвегию и Исландию задуматься о вхождении в Европейский союз. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Норвегия и Исландия входят в Шенгенскую и Европейскую экономическую зону и применяют правила регулирования единого рынка, однако не имеют права голоса. После введения США новых тарифов неопределенность перестала устраивать некоторых норвежских политиков.

«Норвегия нужна Европе, а Европа – Норвегии», - говорил ранее премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. Глава консервативной оппозиции Эдна Сульберг, которая может прийти к власти после выборов в сентябре, также высказалась за вступление государства в состав ЕС.

В прошлом Норвегия уже дважды отказывалась от членства в Евросоюзе после референдумов 1972 и 1984 годов. По информации Le Figaro, 43% населения скандинавской страны по-прежнему не поддерживают такую инициативу, тогда как «за» высказывались 37%.

Со своей стороны Исландия более 10 лет назад отозвала свою заявку на вхождение в состав ЕС, однако находящаяся у власти коалиция планирует организовать новый референдум в 2027 году. 45% населения Исландии поддерживают присоединение к ЕС, тогда как 35% высказываются против.