В Минздраве встретились с Валерией Гришечкиной

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с новоназначенным портфолио-менеджером Глобального фонда (ГФ) в странах Восточной Европы и Центральной Азии Валерией Гришечкиной. В сообщении ведомства говорится, что министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил Валерию Гришечкину с назначением на пост портфолио-менеджера ГФ в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

В своем выступлении министр, подчеркнув, что Азербайджан придает большое значение взаимодействию с Глобальным фондом, отметил, что регулярные встречи Министерства здравоохранения с миссиями Глобального фонда способствуют укреплению сотрудничества. Теймур Мусаев напомнил, что с 2005 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в нашей стране: «В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят важный вклад в борьбу с туберкулезом».