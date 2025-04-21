В Минздраве встретились с Валерией Гришечкиной

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с новоназначенным портфолио-менеджером Глобального фонда (ГФ) в странах Восточной Европы и Центральной Азии Валерией Гришечкиной.
В сообщении ведомства говорится, что министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил Валерию Гришечкину с назначением на пост портфолио-менеджера ГФ в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
В своем выступлении министр, подчеркнув, что Азербайджан придает большое значение взаимодействию с Глобальным фондом, отметил, что регулярные встречи Министерства здравоохранения с миссиями Глобального фонда способствуют укреплению сотрудничества.
Теймур Мусаев напомнил, что с 2005 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в нашей стране: «В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят важный вклад в борьбу с туберкулезом».
Отметив, что в марте 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Азербайджан как страну, «свободную от малярии», министр подчеркнул, что успех в борьбе с малярией стал возможен также благодаря многолетней всесторонней поддержке партнеров, лидирующее место среди которых занимает Всемирная организация здравоохранения.
В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.